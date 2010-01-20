"Кредмаш" сократил объемы производства

ОАО «Кредмаш» (Кременчуг, Полтавской обл.) в 2009 году сократил объемы производства на 66,3% или 253,139 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, - до 128,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Отмечается, что в 2009 году завод изготовил 26 асфальтосмесительных и грунтовых установок против 102 установок в 2008 года. Практически все изготовленные установки проданы за рубеж.

Указанное снижение показателей на «Кредмаше» объясняют тем, что в 2009 году у предприятия возникли проблемы, связанные с удорожанием сырья и энергоресурсов.

Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, оборудование битумосмесительное, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины,

котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.

36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% - компания "Информационные системы".

«Кредмаш» закончил 2008 год с прибылью 27,185 млн. Грн.

В 2008 году "Кредмаш", по сравнению с 2007 годом, увеличил объемы производства в действующих ценах на 15,6% или на 51,3 млн. грн. - до 380,3 млн. грн.