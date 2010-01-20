Доходы предприятий связи в Украине снизились на 3%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от предоставленных услуг в 2009 году снизились по сравнению с 2008 годом на 3% и составили 46 млрд. 284,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 18 млрд. 74,8 млн. грн., что на 9% меньше, чем за январь-декабрь 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли в 2009 году являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которые получили самый большой доход в отрасли от услуг мобильной связи за этот период – 28 млрд. 481 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 9 млрд. 631,3 млн. грн.), что на 3,9% меньше, чем за 2008 год. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в 2009 году составили 28 млрд. 456,4 млн. грн. (падение – 3,9%), из них 9 млрд. 630,4 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, предоставленные населению (падение – 17,1%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородняя и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятия отрасли в 2009 году получили доходы в размере 4 млрд. 648,5 млн. грн. (из них 2 млрд. 125 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи снизился на 15,6% (от услуг населению – падение на 5,2%) по сравнению с 2008 годом.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам 2009 года находится местная телефонная связь. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в 2009 году составил 3 млрд. 893,5 млн. грн. (из них населению – 2 млрд. 478,9 млн. грн.), что на 13,9% меньше (для населения – меньше на 11,9%), чем за 2008 год.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за 2009 год составил 270,5 млн. грн. (из них населению – 237,1 млн. грн.), что на 16,8% меньше (для населения - меньше на 17,1%), чем за 2008 год.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам 2009 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий вырос на 39,2% и составил 3 млрд. 362,7 млн. грн., из них 1 млрд. 630,6 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 71,1,6%). При этом доходы предприятий связи, полученные от услуг доступа в Интернет, составили 2 млрд. 865,8 млн. грн. (рост – 38,3%), из них 1 млрд. 584,5 млн. грн. – за услуги населению (рост – 68,3%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за 2009 год снизился по сравнению с 2008 годом на 8,1% и составил 2 млрд. 637,7 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 547,9 млн. грн. (падение на 14,5%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в 2009 году составил 1 млрд. 799,6 млн. грн., что на 25,7% превысило показатель 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 1 млрд. 284 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 227,1 млн. грн.), что на 26,4% больше, чем за январь-декабрь 2008 года.