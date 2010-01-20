В Винницкой обл. пассажироперевозки сократились

В 2009 году объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 4,5%, или 11,767 млн. пассажиров, по сравнению с 2008 годом - до 249,7 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в 2009 году пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 1,8% по сравнению с 2008 годом - до 33,584 млн. человек.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом в 2009 году, сократились на 8,8% по сравнению с 2008 годом - до 101,97 млн. человек.

В 2009 году электротранспортом в областном центре перевезено 114,2 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 61,2 млн. человек, а трамвайным – 53 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом по сравнению с 2008 г. уменьшилось на 2,1%.