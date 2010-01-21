Ненастье осложнило движение на автодорогах

Из-за непогоды осложнено движение на автодорогах Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 в Кировоградской области осложнено движение на автодорогах Компанеевка – Устиновка, Городище – Шпола – Новоукраинка – Устиновка, Устиновка – Долинская – Петрово – Желтые Воды.

В Херсонской области проезд осложнен на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог).

В Николаевской области местами осложнено движение на автодороге Александровка – Кировоград – Николаев.

На зимнем содержании дорог работают 1484 механизма и 2520 рабочих.

По данным министерства, за последнее время нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса и связи (железнодорожного, авиационного, морского, автомобильного транспорта, метрополитена и подразделений Госспецтрансслужбы) из-за ухудшения погодных условий на территории Украины не произошло.

В то же время Белгород-Днестровский морской торговый порт работает с ограничением по погоде, на Керчь–Еникальском канале движение ограничено ввиду погодных условий.