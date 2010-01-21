На Новый год и Рождество «Укрзализныця» перевезла свыше 2 млн. пассажиров, из них почти 190 тыс. – дополнительными поездами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника главного пассажирского управления ведомства Игорь БРЕУС.

По его информации, на этот период было назначено 56 дополнительных поездов, из них 26 – в западном направлении и 16 - в крымском.

В период зимних праздников «Укрзализныця» задействовала около 5,6 тыс. вагонов: из них плацкартные составляли 55%, купейные - 35%, вагоны СВ – 4%.

И.БРЕУС подчеркнул, что все плановые работы по подготовке вагонов были выполнены вовремя, несмотря на то, что требования к зимним перевозкам намного жестче, чем к летним.

Как сообщал УНИАН, из свыше 5,5 тыс. вагонов, подготовленных железнодорожниками к пиковым зимним пассажирским перевозкам, 3 276 оборудованы системой электро- и комбинированного отопления. Для вагонов, отапливаемых углем, было заготовлено почти 18 тыс. тонн топлива, что составляет 205% месячной нормы.