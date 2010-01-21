Microsoft выпустит патч, защищающий от хакерских атак
12:44, 21 января 2010Транспорт/Связь
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Компания Microsoft Corp. объявила о том, что выпустит патч, корректирующий ошибки в старой версии браузера Internet Explorer, которые позволили совершить недавние хакерские атаки на сервисы компании Google в КНР. Атаки была проведены на компьютеры лиц, вышедших в глобальную сеть именно через Internet Explorer, сообщает k2kapital.
В Microsoft уверяют, что после установки патча пользователи будут полностью защищены от подобных атак.
Таким образом, компания признала, что в хакерском нападении отчасти виновата слабая защита браузера Internet Explorer 6.
Между тем, атаки с использованием более поздних версий программы, как уверяют в Microsoft, не становятся успешными.
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