Microsoft выпустит патч, защищающий от хакерских атак

Компания Microsoft Corp. объявила о том, что выпустит патч, корректирующий ошибки в старой версии браузера Internet Explorer, которые позволили совершить недавние хакерские атаки на сервисы компании Google в КНР. Атаки была проведены на компьютеры лиц, вышедших в глобальную сеть именно через Internet Explorer, сообщает k2kapital.

В Microsoft уверяют, что после установки патча пользователи будут полностью защищены от подобных атак.

Таким образом, компания признала, что в хакерском нападении отчасти виновата слабая защита браузера Internet Explorer 6.

Между тем, атаки с использованием более поздних версий программы, как уверяют в Microsoft, не становятся успешными.