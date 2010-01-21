«Укрзализныця» продолжает введение электронного билета

Третий этап реализации проекта по введению электронного билета с распечатыванием через Интернет и сканированием непосредственно проводником или начальником поезда в вагоне будет осуществлен во 2-м квартале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

«Сейчас заканчивается тестирование средств сканирования», - отметил он.

Справка УНИАН. 1-й этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 г.

Так, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в удобный день до отправления поезда.

С начала 2010 г. услугой оформления билета через Интернет воспользовались 2 600 пассажиров "Укрзализныци". Всего в 2009 г. пассажиры зарезервировали и оформили через сеть свыше 82 тыс. билетов, оплатили - 71 720.