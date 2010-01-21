Новый глава Opel-Европа может закрыть завод в Антверпене

Новый руководитель европейского Opel и президент концерна General Motors (GM) Europe Ник Рейли планирует в числе первых действий в новом качестве закрыть завод в Антверпене. Об этом в четверг пишут немецкие СМИ со ссылкой на заместителя производственного совета завода Opel в Бохуме Франко Биаджотти, сообщает РИА Новости.

На заводе в Антверпене работает 2,5 тысячи человек. По словам Биаджотти, Рейли сообщил об этом в начале недели, деталей предполагаемого закрытия завода он не назвал. Решение закрыть завод в Бельгии американские владельцы концерна озвучили давно, и производственный совет Opel опасался, что руководство концерна просто поставит его перед уже свершившимися фактами.

Ранее Бельгия предложила GM госпомощь для того, чтобы спасти завод от закрытия и сохранить все 2,5 тысячи рабочих мест, но, по информации производственного совета, руководство GM потребовало более 500 миллионов евро и осталось при первоначальном решении.

Правление GM в начале ноября 2009 года отказалось от планов продажи Opel консорциуму Magna-Сбербанк, несмотря на все достигнутые ранее договоренности и подписанные документы. Руководство GM заявляло, что деловая обстановка в Европе улучшилась, и теперь концерн может справиться с кризисом на предприятии своими силами. Рейли в длительном переговорном процессе с правительством Германии и руководством федеральных земель выступал в качестве главного представителя GM.