РЖД опровергает возможность IPO в Гонконге

Госмонополист Российские железные дороги может провести первичное размещение акций на бирже в Гонконге, сказал в четверг вице-президент компании Автандил Горгиладзе, но РЖД через несколько часов опровергла его слова, сообщает Рейтер.

В ходе Азиатского финансового форума Горгиладзе сообщил, что время размещения еще не определено, однако он ожидает его в ближайшем будущем.

"Я надеюсь (это случится) в ближайшем будущем, но это зависит от обстоятельств", - сказал Горгиладзе.

Однако пресс-служба РЖД в своем сообщении опровергла слова вице-президента: "Проведение IPO РЖД в Гонконге не планируется".

Монополист сообщил также, что "в настоящее время у РЖД нет планов по проведению IPO компании".

"Решение о возможности проведения IPO РЖД будет приниматься исключительно правительством РФ, так как Российская Федерация является единственным акционером компании", - приводятся в пресс-релизе слова Горгиладзе.

"Вопрос (о проведении IPO) обсуждался советом директоров, решили, что разумно готовиться, но государство таких решений не принимало", - добавил источник Рейтер в монополии.

Впервые о возможности IPO российской железнодорожной монополии после 2010 года сказал ее президент Владимир Якунин в конце 2007 года.

В мае 2008 года менеджмент РЖД рассчитывал привлечь до $25 миллиардов, продав 25 процентов минус одна акция компании не раньше 2011 года.