Ж\д билеты пока не подорожают

«Укрзализныця» не планирует повышать стоимость билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

«На сегодня нет планового задания по повышению цен. Эта работа по пересмотру тарифов на 2010 год (на пассажирские перевозки – УНИАН) должна проводиться на уровне Минтранссвязи, Минэкономики. Мы не скрываем, что заинтересованы привести их уровень к уровню издержек, но на сегодня, учитывая инфляцию, таких планов нет», – сказал он.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины.