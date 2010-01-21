Севастопольская таможня оформила 5,9 млн. т грузов

Севастопольская таможня в 2009 году оформила 5,9 млн. тонн грузов, что более чем на 1 млн. тонн превышает результаты 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Севастопольской таможни Олег ТИТАРЕНКО на круглом столе, состоявшемся по инициативе таможенников города.

По словам О.ТИТАТЕНКО, «несмотря на так называемый международный финансовый кризис, объемы по оформлению грузов в зоне деятельности Севастопольской таможни растут».

При этом, добавил он, сумма налогов составила 173 млн. 18 тыс. грн. «К сожалению, это меньше, чем было в 2008 году, и обусловлено это тем, что количество оформленных импортных грузов уменьшилось на 50%. То есть в основном рост идет за счет экспорта и транзитных перевозок», - сказал замначальника таможни.

О.ТИТАРЕНКО также сообщил, что в прошлом году более чем в 650 случаях производилась корректировка таможенной стоимости. Составлено 177 протоколов по нарушениям таможенных правил. Открыты 3 уголовных дела на сумму 1 млн. 419 тыс. грн.