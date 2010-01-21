В Днепропетровской обл. грузоперевозки сократились

В Днепропетровской области в 2009 году объем грузоперевозок сократился относительно 2008 г. на 12,9% - до 87,8 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период сократился на 21% и составил 31,6 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за 2009 г. перевезено 78,65 млн. тонн грузов, что на 13,1% меньше, чем за 2008 г.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, за прошлый год перевезено 8,76 млн. тонн грузов, что на 0,3% меньше показателя 2008 г.

Водный транспорт Днепропетровской области в 2009 г. сократил объемы перевозки грузов на 75% - до 375,2 тыс. тонн.

Авиационный транспорт нарастил относительно 2008 г. объемы перевозок на 10,5% - до 2,2 тыс. тонн грузов.