В Крыму объем пассажироперевозок сократился

В 2009 году количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с 2008 г. сократилось на 11% и составило 235 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 2009 г. пассажирская работа выполнена в объеме 6016 млн. пасс./км, что на 11% меньше, чем за 2008 год.

За 2009 г. автомобильным транспортом Крыма перевезено 130 млн. пассажиров и выполнено 2146 млн. пасс./км пассажирской работы. По сравнению с предыдущим годом количество пассажиров, воспользовавшихся данным видом транспорта, уменьшилось на 4%, а пассажирооборот - на 12%. Около 67% объема пассажирских автоперевозок выполняют физические лица-предприниматели.

Троллейбусами перевезено 67 млн. пассажиров, более 71% которых - пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении (94%), по сравнению с 2008 г. количество пассажиров, перевезенных в этом виде сообщения, уменьшилось на 23%. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с 2008 г. уменьшилось на 4% и составило 14 млн. человек.

Железнодорожным транспортом в Крыму за 2009 г. перевезено 22 млн. пассажиров, или на 5% меньше, чем в 2008 г.