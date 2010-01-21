В Крыму объем грузоперевозок сократился

За 2009 г. транспортным комплексом Автономной Республики Крым перевезено 10 млн. тонн грузов и выполнено 6297 млн. т/км транспортной работы. По сравнению с 2008 г. объем грузоперевозок сократился на 25%, грузооборота - на 19%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 4890 тыс. т грузов и выполнено 5497 млн. т/км грузооборота, что составляет соответственно 49% общего объема грузовых коммерческих перевозок и 87% грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с 2008 г. объем отправлений уменьшился на 33%, объем транспортной работы - на 20%.

Автомобильным транспортом республики на коммерческой основе за 2009 г. доставлено заказчикам 2790 тыс. т грузов, что на 20% меньше, чем за 2008 г.

За 2009 г. объем транспортированного магистральным трубопроводом газа составил 1323 тыс. т, грузооборот - 232 млн. т/км, что соответственно на 14% и 10% меньше, чем за 2008 г.