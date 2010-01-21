Кабмин выделил 120,4 млн. грн. на подготовку к Евро-2012

Кабинет министров Украины распорядился выделить 120 млн. 380 тыс. грн. для подготовки объектов инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в 2010 году.

Об этом говорится в постановлении №36 от 20 января т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, средства будут выделены за счет остатков нераспределенных средств Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2010 г., а в случае их нехватки – за счет поступлений от размещения государственных ценных бумаг.

Из общей суммы Министерству транспорта и связи выделят 38,8 млн. грн. (на проектирования, строительство, реконструкцию и ремонт аэропортов), Министерству по делам семьи, молодежи и спорта – 50 млн. грн. (на реконструкцию НСК «Олимпийский»), Государственному комитету телевидения и радиовещания – 31, 58 млн. грн. (на приобретение прав на телевизионную трансляцию матчей чемпионата Европы 2012 года по футболу (первый взнос по установленному графику лицензионному соглашению с УЕФА).

Кабмин поручил Минфину внести соответствующие изменения в расписание государственного бюджета, а Госказначейству – перечислить средства Стабфонда.

Справка УНИАН. Согласно порядку использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для подготовки объектов инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе.