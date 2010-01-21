На Николаевщине и Херсонщине осложнено движение транспорта

В связи со сложными метеоусловиями дороги государственного значения в Николаевской и Херсонской областях заснежены, затруднено движение автомобильного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, движение затруднено на автодороге Н-14 Кировоград–Николаев на 175-187 км и на 190-196 км в Николаевской обл.

По оперативным данным, на 13:00 в западных областях Украины, а также на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей местами идет небольшой снег, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. В Закарпатской обл. – местами туман. На остальной территории страны – без осадков.

В Херсонской обл. движение транспорта по автомобильным дорогам общего пользования обеспеченно, но на автодороге М-14 Одесса–Мелитополь–Новоазовск (на Таганрог) на участке 190–207 км сильный ветер переносит снег из поля на проезжую часть дороги. Движение транспорта обеспечено, но усложнено. Проводятся меры по очистке снега – на участке работают 17 рабочих и специальные машины.

На перевалах в Карпатах без осадков, температура воздуха -4 –6 градусов С. В АР Крым идет дождь, температура воздуха составляет 0 -1 градусов С. Проезд обеспечен.

На автодороге М-05 Киев–Одесса без осадков. Температура воздуха -8 –9 градусов С. Дорога сухая, в Одесской области местами заснеженные дороги. Проезд обеспечен.

В целом, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Черниговской области местами наблюдается снежный накат, в Волынской, Хмельницкой, Луганской и Одесской областях покрытие местами заснежено.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей заснежено. На зимнем содержании дорог задействованы 1736 единиц техники и 2665 рабочих.