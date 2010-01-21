Вступило в силу положение об услугах фиксированной связи

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины утвердила положение об оказании услуг фиксированной связи.

Об этом говорится в решении НКРС от 10.12.2009 г. №1789 (зарегистрировано в Минюсте 13 января 2009 г. под №19/17314) "Об утверждении Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи: местного, междугородного, международного"

Документ устанавливает исчерпывающий перечень организационных, квалификационных, технологических и других специальных требований, обязательных для выполнения субъектами хозяйствования при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций, что подлежит лицензированию.

Положения этого документа распространяются на всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют или намерены осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной местной, междугородной и международной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи.