В Черниговской обл. грузовые перевозки сократились

Транспортные предприятия Черниговской области на протяжении 2009 г. доставили заказчикам 2,3 млн. т грузов, что составляет 74,5% уровня 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот составил 989,3 млн. т/км. (90,3% уровня 2008 г.).

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 2 млн. т грузов, грузооборот выполнен в объеме 798,2 млн. т/км. Это составляет, соответственно, 74,8 и 87,6% уровня 2008 г.

Нарастили объемы грузоперевозок и грузооборота транспортники 4 районов области – Варвинского, Ичнянского, Носовского и Сребнянского.

Физические лица-предприниматели на собственном автотранспорте выполнили 70,6% общего объема грузоперевозок и 80,2% – грузооборота.

Речным транспортом в 2009 г. осуществлялись перевозки грузов только в заграничном соединении. Объемы грузовых перевозок речного транспорта составляли 72,7% уровня 2008 г., грузооборот – 103,5%.