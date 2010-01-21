Wizz Air откроет новые маршруты

Авиакомпания Wizz Air с 10 апреля откроет новый маршрут из Варшавы (Польша) в финский город Турку, а также с 13 июня – из Катовице (Польша) в немецкий Веце, который находится в 80 км от Дюссельдорфа.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейс Варшава–Турку будет осуществляться с частотой 2 раза в неделю, из Катовице в Веце (Дюссельдорф) – 4 раза в неделю.

Справка УНИАН. В 2009 году авиакомпании группы Wizz Air перевезли более 7,8 миллионов пассажиров. Авиапарк группы на данный момент состоит из 27 самолетов Airbus A320, осуществляющих авиаперелеты из 11 операционных баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Чехии.

"Wizz Air Украина" - первая в Украине low-cost (низкобюджетная) авиакомпания. Начала свою работу летом 2008 г.