ВОЛЯ унифицирует систему клиентского обслуживания

Национальный украинский телекоммуникационный провайдер компания ВОЛЯ начинает процесс унификации системы клиентского обслуживания в регионах, приводя ее к единым корпоративным стандартам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, данные мероприятия проводятся в рамках программы по интеграции всех региональных предприятий под единый бренд.

Как отметил президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО, «требования и запросы потребителей постоянно увеличиваются, а удовлетворить потребности и пожелания клиентов – это и есть основная цель нашей работы», - сказал он.

По данным компании, в результате проделанной работы во всех городах, где работают региональные предприятия ВОЛИ, открыты контакт-центры европейского уровня, обеспечена постоянная информационно-консультационная поддержка абонентов через call-центры. Также во всех городах расчеты за услуги с абонентами были переведены исключительно на безналичный расчет, по принципу оплаты коммунальных платежей. Для удобства клиентов предоставлена возможность рассчитываться за услуги при помощи различных платежных систем: через отделения банков, платежные терминалы i-box, в ряде городов обеспечена возможность онлайн-оплаты по кредитным банковским карточкам.

На большей части корпоративных сайтов региональных предприятий уже реализован доступ к персональной страничке для каждого абонента, где можно самостоятельно отслеживать потребление услуг, следить за платежами, изменять профиль потребления, заказывать дополнительные сервисы и т.д.

По словам первого вице-президента и директора по региональному развитию компании ВОЛЯ Эрик Франке, общие стратегии и направления, являющиеся приоритетными для всей компании – «будут определяться централизованно», на основе предложений и результатов работы, которые поступают из каждого города и «тщательно анализируются».

Он также сообщил, что сегодня компания ведет работу над внедрением функциональной схемы управления и структурированием бизнес-процессов, которые должны стать более организованными. Во всех городах компанией ВОЛЯ унифицированы трудовые отношения с персоналом, внедрена система ежегодной оценки эффективности работы сотрудников. По словам Эрика ФРАНКЕ, в настоящее время работа над приведением всех региональных предприятий к единому формату «набирает обороты», и основная задача компании состоит в том, чтобы «соединить» их, сделать так, чтобы все предприятия компании ВОЛЯ в Украине выглядели как «единое целое». При этом, он отметил, что важно, чтобы сами сотрудники в регионах «чувствовали», что работают в одной компании. Для этого разработаны специальные поэтапные программы интеграции, а основным заданием останется приведение услуг во всех городах к единому профессиональному уровню.

Как сообщал УНИАН, интеграция всех региональных предприятий ВОЛИ под единый бренд должна пройти в течение 2010 года. Данным процессом руководит недавно пришедший в компанию первый вице-президент и директор по региональному развитию Эрик Франке.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,4 млн. абонентов, которые пользуются услугами доступа к телепрограммам, и более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.