Wizz Air перевезла более 7,8 млн. пассажиров

В 2009 году авиакомпании группы Wizz Air перевезли более 7,8 млн. пассажиров. Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, авиапарк группы на данный момент состоит из 27 самолетов Airbus A320, осуществляющих авиаперелеты из 11 операционных баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Чехии.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» в 2009 году намерена перевезти более 520 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Wizz Air стала первой в Украине low-cost (низкобюджетной) авиакомпанией, начала работу летом 2008 г.