Цифровое телевидение должно появиться еще в 9 областях

Согласно поручению правительства, в ближайшее время цифровое эфирное телевидение будет введено еще в девяти областях Украины – Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, АР Крыму, Тернопольской, Закарпатской и Черниговской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи со ссылкой на заместителя министра – главы Государственной администрации связи Николая ГОНЧАРА.

По его данным, в итоге трансляция цифрового вещания в экспериментальном режиме охватит почти треть жителей страны.

Как отметил Н.ГОНЧАР, основной преградой к полномасштабному внедрению цифрового вещания является несовершенство нормативно-правовой базы, в которой не учитены особенности современных технологий, что не дает возможности реализовать мощный потенциал и техническую готовность к переходу на “цифру”.

Сегодня Государственная администрация связи работает над разработкой предложений по совершенствованию законодательной базы в сфере телекоммуникаций и ее гармонизации с европейским законодательством. Предложения Госсвязи касаются, прежде всего, упрощения системы доступа к отечественному рынку телекоммуникаций.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях цифровое телевидение запущено с апреля 2009 года.

В мае 2009 год Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил План мер по введению цифрового телерадиовещания в Украине, подготовленный Министерством транспорта и связи.

Разработку типичных проектов систем цифрового телерадиовещания и его тестовое внедрение обеспечивает Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ).

В инфраструктуре Концерна РРТ более 560 антенно-мачтовых сооружений высотой 70-386 м, больше 12 тыс. км радиорелейных линий, 80 мощных телевизионных станций, более 1350 телевизионных передатчиков, в частности 24 цифровых передатчика стандарта DVB-Т в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской обл., 365 радиовещательных передатчиков, 2 мощных радиоцентра, 2 центра спутниковой связи.

Справка УНИАН. Правительственная программа развития цифрового ТВ была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания».

Данной программой предусмотрено общее финансирование на эти цели в размере 4,3 млрд. грн., при этом из Государственного бюджета – всего 8,95 млн. грн., остальные средства – за счет инвестиций и других источников. Государственным заказчиком-координатором программы определено Министерство транспорта и связи, руководителем программы – министр транспорта и связи.

Программой предусмотрено до 2015 года внедрить в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.