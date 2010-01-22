На трассе между Херсоном и Николаевом МЧС поставило пункт обогрева

Специалисты Херсонского облавтодора и бойцы МЧС организовали круглосуточное дежурство на трассе между Херсоном и Николаевом, где из-за снегопада затруднено движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области.

Согласно сообщению, на трассе установлен пункт обгрева и полевая кухня.

Сейчас пока удается избежать крупных заторов, которые были 16-18 декабря.

Напомним, тогда на трассе между Херсоном и Николаевом в снежном заносе оказались более 700 автомобилей.