На трассе между Херсоном и Николаевом МЧС поставило пункт обогрева

10:12, 22 января 2010
Транспорт/Связь
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И полевую кухню

Специалисты Херсонского облавтодора и бойцы МЧС организовали круглосуточное дежурство на трассе между Херсоном и Николаевом, где из-за снегопада затруднено движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области.

Согласно сообщению, на трассе установлен пункт обгрева и полевая кухня.

Сейчас пока удается избежать крупных заторов, которые были 16-18 декабря.

Напомним, тогда на трассе между Херсоном и Николаевом в снежном заносе оказались более 700 автомобилей.

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