Проезд в киевском метро останется по 1 грн. 70 коп.

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что в мэрии столицы не готовятся никакие документы по изменению стоимости проезда в метрополитене, и такой вопрос не рассматривался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам по просьбе прокомментировать заявление руководителя КП «Киевский метрополитен» о необходимости повышения тарифа за проезд из-за того, что сейчас он экономически не обоснован.

«Не обращайте внимания. Это его личное мнение. Это никакого отношения не имеет к позиции ни Киевского городского председателя, ни моей позиции. И я говорю: у него достаточный тариф для обеспечения нормального функционирования метрополитена», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время, согласно его объяснениям, у столичной подземки есть другая проблема, и ее руководитель, таким образом, хочет решить: «Вопрос в другом. Вопрос в льготниках».

По словам первого заместителя председателя КГГА, на сегодняшний день не выполняется закон Украины о возмещении за счет субвенции из государственного бюджета бесплатного проезда льготников.

«Если государство будет выполнять свои обязанности в соответствии с законом, у него хватит средств без какого-либо повышения тарифа. Он говорит от безысходности. Не платят за бесплатную перевозку, у него нет средств, и он ищет, как выйти из ситуации. Но нельзя переводить на нормальных жителей, которые платят полную стоимость, то, что должно делать государство», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ заявил, что экономически обоснованным является тариф 2,5 грн.