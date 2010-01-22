Работники ДЖД получат 13-ю зарплату

Работники государственного предприятия «Донецкая железная дорога» по итогам 2009 года получат 13-ю зарплату.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке начальник Донецкой железной дороги Борис ОСТАПЮК, сообщает пресс-служба предприятия.

Начальник ДЖД подчеркнул, что «один из основных вопросов для нас остается своевременная выплата заработной платы работникам». По его словам, до 12 января 2010 года было выплачено 36% заработной платы работникам предприятия, «но уже сегодня работники дороги получили 77% от начисленных сумм». «Кроме того, принято решение выплатить 13-ю заплату. Предусмотрено эти выплаты произвести до конца января текущего года», - сказал Б. ОСТАПЮК. При этом он акцентировал, что «проблем в выплатах заработной платы на сегодня нет, и все предусмотренные Коллективным договором социальные гарантии для железнодорожников выполняться вовремя и в полном объеме».