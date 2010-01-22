В Тернопольской области уменьшились перевозки пассажиров

В Тернопольской области в 2009 году объемы пассажироперевозок уменьшились на 6,9%, сравнительно с показателем 2008 года, - 100,5 млн. человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, что железнодорожным транспортом области перевезено 5,3 млн. пассажиров, что на 6,1% больше, чем в 2008-ом году. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 77,1 млн. пассажиров, что на 9,3% меньше, сравнительно с 2008-м годом. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 5,7% - до 54,9 млн.

Объем перевозок пассажиров троллейбусами вырос на 0,8% - до 18 млн. лиц.

Пассажирооборот в 2009 году в области уменьшился на 5,1% - до 2,005 млрд. пасс./км. На железной дороге уменьшился на 7,6% - до 914,4 млн. пасс./км., на автотранспорте – уменьшился на 3% - до 1,049 млрд. пасс/км, на троллейбусном транспорте - увеличился на 0,8% - до 41,5 млн. пасс./км.