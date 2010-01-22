В Тернопольской области снизились перевозки грузов

В Тернопольской области объемы грузоперевозок в 2009 году уменьшились на 16,8% по сравнению с 2008 годом – до 3,331 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, из общего количества грузоперевозок 1,55 млн. тонн перевезено железнодорожным транспортом, что на 17,9% меньше, чем в 2008 году. В частности, перевозки железной дорогой зерна и продуктов перемола за отчетный период увеличились на 92,4%. Вместе с тем, перевозка каменного угля уменьшилась на 75%, черных металлов – на 43,7%, лесных грузов – на 43,2%, утиля черных металлов – на 20,9%, нефти и нефтепродуктов – на 20%, строительных материалов – на 10,5%, химических и минеральных удобрений – на 8,3%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 33,3% и составила 48 единиц.

Автомобильным транспортом области в 2009 году перевезено 1,781 млн. тонн грузов, что на 15,7% меньше, чем в 2008 году.

Грузооборот в области по итогам 2009 года уменьшился на 33,2% и составил 1,196 млрд. т/км. В частности, на железной дороге он уменьшился на 52,7% – до 493,7 млн. т/км, у автотранспортных перевозчиков – на 5,9%, до 702,5 млн. т/км.