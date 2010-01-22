Интернет-адреса на кириллице появятся в середине года

Международное агентство по контролю за доменными именами в интернете (ICANN) заявило, что Египет, Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут начать создание сетевых адресов на национальных языках. Остальные 12 заявок, полученных ICANN, все еще находятся на рассмотрении, сообщает k2kapital.

До сих пор технически допускалось написание нелатинскими знаками лишь начальной части таких адресов, но так называемые домены первого уровня, такие как .ru, все равно должны были писаться только латиницей.

Нынешнее решение, принятое после нескольких лет обсуждений и технических испытаний, открывает возможность создавать новые адреса в интернете без единой латинской буквы. Такие адреса могут появиться уже в середине 2010 года. При этом этим странам остаются и их нынешние домены первого уровня. Россия к старому .ru получит кириллическое доменное имя .рф.

"Это событие знаменует переворотный момент в истории интернета", - заявил исполнительный директор и президент ICCAN Род Бэкстром (Rod Beckstrom).