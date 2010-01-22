Движение по автодорогам Николаевской области возобновлено

Проезд на автодорогах государственного значения в Николаевской области: М-05 «Киев-Одесса», М-13 «Кировоград-Платоново», М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», Н-11 «Днепропетровск-Николаев», Р-06 «Ульяновка-Николаев» обеспечен.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, движение ограничено лишь на трассе Н-14 «Александровка-Кировоград-Николаев». На автодороге местного значения Т-15-10 «Новая Одесса-Еланец» проезд ограничен.

Осложненным остается транспортное сообщение с населенными пунктами: с. Ильичевка Братского района, с. Красное Поле Николаевского района, с. Мирное Жовтневого района.

На автодорогах области в круглосуточном режиме работают сотрудники ГАИ и личный состав, техника облавтодора. По оперативной информации службы автомобильных дорог в Николаевской области, 21 января для работы на автодорогах было задействовано 60 единиц техники и 92 работника.

Случаев обморожения людей не зарегистрировано.

По оперативной информации диспетчерской службы ОАО «Николаевоблэнерго» на 06:00 22 января на территории области электроснабжение восстановлено в полном объеме. По данным ОАО «Укртелеком», электросвязь восстановлена в полном объеме.

В боевом расчете подразделений МЧС находится 154 единицы техники и 187 человек личного состава. На протяжении суток для оказания помощи подразделениями ГУ МЧС Украины в Николаевской области осуществлено 4 выезда, из них: 2 раза для оказания помощи по освобождению со снегового заноса (освобождено 4 грузовых автомобиля, 5 человек); 1 выезд для транспортировки больных из сел Новошмидтовка и Сухой Еланец в Новоодесскую центральную районную больницу, а также 1 выезд для проведения работ по распиливанию дерева, которое могло упасть на воздушную линию электропередач и газопровод.

На 06:00 22 января на территории Николаевской области температура воздуха составляет от 6 до 10°С мороза, ветер северо-восточный 4-8 м/с, местами осадки в виде небольшого снега. По данным областного центра гидрометеорологии, 22 января на территории области ожидаются следующие погодные условия: местами снег, вьюга, гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха - 6-13 °С мороза.

23-26 января ожидается значительное снижение температуры воздуха: 23-24 января ночью 15-20 °С мороза, днем - 11-16 °С мороза. 25-26 января ночью - 20-25 °С мороза, днем - 11-16 °С мороза.