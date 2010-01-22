В Крыму снова продлили штормовое предупреждение
Сохранится гололед и гололедица
В Крыму местное управление МЧС вновь объявило штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба управления, в пятницу на территории автономии, в том числе в Симферополе, сохранится гололед и гололедица.
Тем не менее, проезд по крымским дорогам обеспечен.
Как сообщал УНИАН, Крым живет в условиях штормового предупреждения уже несколько дней.
В воскресенье спасатели предупреждали об усилении ветра 17-19 января.
В понедельник местное управление МЧС сообщило, что 19-20 января в автономии будут дождь с переходом в снег, гололедица, налипание мокрого снега, сильный ветер.
Непогода обесточила более полсотни сел автономии.
В четверг спасатели информировали о сильном мокром снеге, гололеде, гололедице и возможном усилении скорости ветра до 20 метров в секунду.