В Крыму снова продлили штормовое предупреждение

В Крыму местное управление МЧС вновь объявило штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба управления, в пятницу на территории автономии, в том числе в Симферополе, сохранится гололед и гололедица.

Тем не менее, проезд по крымским дорогам обеспечен.

Как сообщал УНИАН, Крым живет в условиях штормового предупреждения уже несколько дней.

В воскресенье спасатели предупреждали об усилении ветра 17-19 января.

В понедельник местное управление МЧС сообщило, что 19-20 января в автономии будут дождь с переходом в снег, гололедица, налипание мокрого снега, сильный ветер.

Непогода обесточила более полсотни сел автономии.

В четверг спасатели информировали о сильном мокром снеге, гололеде, гололедице и возможном усилении скорости ветра до 20 метров в секунду.