Южная Корея намерена в 10 раз увеличить авиастроение

Правительство Южной Кореи объявило сегодня об амбициозных планах десятикратного роста продукции отечественного авиастроения, объем выпуска которой должен составить к 2020 г 20 млрд долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Ее реализация позволит вывести авиапромышленность с нынешнего 15-го места в мире на 7-е и увеличить объемы экспорта продукции до 10 млрд долл в год, сообщил замминистра инновационной экономики Лим Чэ Мин.

По его словам, передает ИТАР-ТАСС, предполагается создать до 300 новых компаний и 70 тыс новых рабочих мест. Частные фирмы станут заниматься разработкой простой авиатехники, а государство - созданием новейших самолетов на современных технологиях, поскольку такие НИОКР требуют больших капиталовложений.

В стратегических планах официального Сеула - разработка среднемагистрального пассажирского авиалайнера, реактивного истребителя, ударного вертолета, а также беспилотного летательного аппарата для ведения разведки /UAV/. Кроме того, представители южнокорейского правительства и эксперты не исключают возможности начала после 2020 г НИОКР по созданию беспилотного реактивного истребителя, к разработке которых уже сейчас приступают на Западе.