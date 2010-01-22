Южная Корея намерена в 10 раз увеличить авиастроение
К 2020 г. до 20 млрд. долл.
Правительство Южной Кореи объявило сегодня об амбициозных планах десятикратного роста продукции отечественного авиастроения, объем выпуска которой должен составить к 2020 г 20 млрд долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Ее реализация позволит вывести авиапромышленность с нынешнего 15-го места в мире на 7-е и увеличить объемы экспорта продукции до 10 млрд долл в год, сообщил замминистра инновационной экономики Лим Чэ Мин.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, предполагается создать до 300 новых компаний и 70 тыс новых рабочих мест. Частные фирмы станут заниматься разработкой простой авиатехники, а государство - созданием новейших самолетов на современных технологиях, поскольку такие НИОКР требуют больших капиталовложений.
В стратегических планах официального Сеула - разработка среднемагистрального пассажирского авиалайнера, реактивного истребителя, ударного вертолета, а также беспилотного летательного аппарата для ведения разведки /UAV/. Кроме того, представители южнокорейского правительства и эксперты не исключают возможности начала после 2020 г НИОКР по созданию беспилотного реактивного истребителя, к разработке которых уже сейчас приступают на Западе.