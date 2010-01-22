Гайворонский тепловозоремонтный сократил прибыль

ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” (г. Гайворон, Кировоградская обл.) в 2009 году сократило чистую прибыль на 91,4% по сравнению с 2008 годом – до 147 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году завод сократил чистый доход на 50,6% по сравнению с 2008 годом – до 13,447 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 50,3% – до 14,429 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” (г. Гайворон, Кировоградская обл.) занимается ремонтом тепловозов ТУ2, 4, 7, ТГМ-23 и колесных пар к ним, ремонтом дизельных двигателей Д6 и Д12, изготовлением запасных частей к тепловозам 2ТЭ10 в/и, ТЭП60, ТУ2, 4, 7 и ЭПС, изготовлением зубчатых колес.

95,76% акций ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод” принадлежат государству.

В 2008 году завод увеличил чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2007 годом – до 1,707 млн. грн.