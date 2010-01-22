В Черниговской обл. объем пассажирских перевозок сократился

Пассажирским транспортом Черниговской области в 2009 году перевезено 126,8 млн. пассажиров, что составляет 95,3% от уровня 2008 г.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, пассажирооборот выполнен в объеме 1048,4 млн. пасс./км (94,3% от уровня 2008 г.).

Пассажирским автотранспортом, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезено 86,3 млн. пассажиров (94,6% от уровня 2008 г.). Объем выполненного пассажирооборота составил 865,9 млн. пасс./км (93,8%).

Нарастили объемы пассажирских перевозок и пассажирооборот предприятия Коропского, Репкинского и Сребнянского районов. Автотранспортом областного центра выполнено 66% общего объема пассажирских перевозок и 53,9% пассажирооборота.

Доля пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на собственном автотранспорте, составила 37,1% от общего объема, пассажирооборота – 43,2%.

Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 3,1%, в т.ч. с платным проездом – на 17,3%. Услугами речного транспорта за год воспользовалось на 39,7% пассажиров меньше, чем в 2008 г., пассажирооборот сократился на 40%.