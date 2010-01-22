В Черкасской обл. грузовые перевозки сократились

В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, объемы перевозок грузов в Черкасской области сократились на 13%, в т.ч. автотранспортными предприятиями - на 18%, предпринимателями - физическими лицами - на 7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в прошлом году автомобильным транспортом Черкасской области было доставлено заказчикам на коммерческой основе почти 3,4 млн. тонн грузов, причем перевозка транспортными предприятиями составила 50%.

Средняя дальность перевозки 1 тонны груза у автотранспортных предприятий составляла - 144 км, у предпринимателей - физических лиц - 398 км.

На рынке автомобильных грузовых перевозок в Черкасской области на конец 2009 года работало 82 предприятия и 1 635 предпринимателей - физических лиц.