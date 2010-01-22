Укрзализныця отремонтировала 4 тыс. 750 пассажирских вагонов

В 2009 году «Укрзализныця» провела ремонт 4 тыс. 750 пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, в условиях депо железнодорожники отремонтировали 4 659 вагонов, что на 63 вагона больше, чем было запланировано. Заводским ремонтом был оздоровлен 91 вагон, в том числе капитальным - 88.

Как отмечают в ведомстве, все эти работы были осуществлены для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Железнодорожники призывают обращаться к ним в случае возникновения неудобств во время поездки из-за неисправных вагонов. Все замечания и пожелания будут учтены, а подвижной состав отремонтирован.