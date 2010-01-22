Из-за снегопадов отменены автобусные рейсы

В Хмельницкой и Кировоградской областях из-за сильных снегопадов отменен ряд автобусных рейсов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, из-за снегопада и сильного ветра, которые стали причиной заносов на дорогах, в Кировоградской области не состоялось три межобластных рейса в южном направлении (Бобринец-Кривой Рог, Устиновка-Николаев, Бобринец-Николаев) и 37 рейсов в пределах области.

Кроме того, в результате сильного снегопада с ветром и снежных заносов на дороге в Хмельницкой области было сорвано семь рейсов в пределах области. Своевременно не доехали до конечного пункта назначения 22 рейса в пределах области. Дорожники в интенсивном режиме ведут работы по уборке снега.

Также был отменен один рейс в Киевской области (Киев - Сеньковка).

Отмены рейсов в других регионах Украины в связи с погодными условиями нет. Автовокзалы и автобусные станции функционируют в обычном режиме.