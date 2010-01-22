Абонентская база сотовых операторов увеличилась

По состоянию на конец декабря 2009 года совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась почти на 297 тысяч пользователей, или на 0,54%, и составила 55,32 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в исследовании iKS-Consulting (Украина), переданном УНИАН.

За весь 2009 год количество сотовых пользователей по сравнению с показателем на 31 декабря 2008 года снизилось почти на 577 тыс., или на 1%.

Уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны по итогам декабря 2009 года увеличился на 0,7 п.п. и составил 120,3%. По итогам года снижение уровня проникновения составило почти 0,8 п.п.

По итогам декабря и всего 2009 года лидером по росту абонентов в абсолютном выражении стала компания «Астелит», а по темпам роста – мобильное подразделение «Укртелекома». Так, за прошедший месяц количество пользователей сети life:) увеличилось на 224 тысячи, за весь год – на 980 тысяч. В декабре темпы прироста абонентской базы Utel составили 5,83%, в течение всего 2009 года – 95,87%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонбазой по итогам декабря и всего 2009 года остался «Киевстар», у которого на 31 декабря 2009 года насчитывалось более 22 млн. абонентов, или 39,8% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. За год у лидера рыка снизилось более чем на 1,5 млн. число клиентов, на 2 п.п. – доля рынка.

На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец декабря составило более 17,5 млн., доля рынка – почти 31,8%. В течение года у «МТС-Украина» количество пользователей снизилось более чем на 0,5 млн.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит», число пользователей которой за прошлый месяц увеличилось до 12,21 млн. (22% от общей абонбазы, рост рыночной доли за год – 2 п.п.).

У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») в декабре абонбаза снизилась на 13 тысяч - до 2 млн. (доля рынка 3,7%). Таким образом, и количество пользователей, и доля рынка у Beeline в течение года практически не изменилась.

Поскольку в системе учета компании «Астелит» срок валидности SIM-карты значительно отличается в большую сторону по сравнению с принятыми среди остальных операторов «первого эшелона» методиками, доля рынка по активным абонентам у life:) несколько ниже. Так, в течение первых двух кварталов 2009 года у «Астелита» было около 8 миллионов, а по итогам третьего – 7,8 млн. пользователей, принесших оператору доход в течение последних трех месяцев. Согласно оценкам iKS-Consulting, по итогам года число активных абонентов life:) составит 8-8,1 млн. В таком случае рыночные доли крупнейших операторов перераспределятся следующим образом: «Киевстар» - 43%, «МТС-Украина» - 34%, life:) – 16%, Beeline – 4%.

Список операторов стандарта CDMA по итогам декабря 2009 года возглавляет компания «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – 415 тыс. абонентов, или 0,75% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. Шестую строчку iKS-Рейтинга занимает «Укртелеком» (ТМ Utel, стандарт UMTS) с 406,7 тыс. пользователей и долей рынка - 0,74%. На предпоследнем месте – компания «Интернациональные телекоммуникации» - 371,8 тыс. клиентов (0,67% от общей абонбазы). На восьмом месте – International Telecommunication Company («CDMA Украина») – 315,5 тыс. абонентов, доля рынка 0,57%.