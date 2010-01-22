Темпы прироста абонентской базы ШПД сохранятся

Показатель прироста новых абонентов широкополосного доступа (ШПД) в Интернет в Украине в 2010 году сохранится на уровне 2009 года. Такую оценку предоставил корреспонденту УНИАН президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО.

Он считает, что в 2010 году на рынке услуг ШПД сохранятся прошлогодние тенденции: прирост абонентов, рост потребления трафика. Однако темпы роста этих показателей несколько изменятся.

«Думаю, в 2010 году рынок покажет средние темпы прироста абонентской базы на уровне 12-15%, аналогично 2009 году, поскольку экономический кризис существенным образом изменил потребительские предпочтения», - отметил С.БОЙКО. Для сравнения, по его данным, динамика прироста абонентов в 2008 году составила около 25-30%.

По мнению руководителя Интернет-проекта компании ВОЛЯ Вадима ГАРБУЗА, основное развитие рынка доступа к услугам Интернет в 2010 г. будет происходить за счет увеличения потребления трафика.

Он отметил, что, по данным компании, в прошлом году прирост потребления трафика на одного абонента составил около 96%, а в 2010 году рост этого показателя будет несколько ниже - на уровне приблизительно 80%, что намного превысит темпы прироста новых абонентов. По данным В.ГАРБУЗА, это «согласуется с тенденциями российского рынка», который по уровню развития опережает украинский примерно на 1-2 года.

В то же время он отметил, что рост потребления трафика «может замедлиться» из-за того, что в 2010 году «не исключено появление первых предпосылок для насыщения рынка».

По мнению В.ГАРБУЗА, основной прирост происходит за счет увеличения доли «тяжелого» контента в структуре потребления трафика, главным образом мультимедиа.

Он отметил, что в структуре потребления украинских пользователей начал превалировать видеотрафик, что согласуется с мировыми тенденциями, к которым постепенно подтягиваются и отечественные абоненты высокоскоростного доступа в Интернет.

«Кроме того, само видео также стремительно «утяжеляется» (растут объемы трафика – УНИАН) с появлением новых форматов с более высоким качеством изображения», - сообщил он.

Так, по данным В.ГАРБУЗА, если 5 лет назад средний объем видеофайла с кинофильмом составлял 700-750 МБ в формате MPEG-4, то 2-3 года назад с увеличением требовательности абонентов к качеству, его объем увеличился в среднем до 1,5 ГБ. Сегодня же видео среднего объема занимает уже 5 ГБ или 9 ГБ в формате DVD-5 или DVD-9, а в формате HD - от 15 ГБ до 80 ГБ.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,4 млн. абонентов, которые пользуются услугами доступа к телепрограммам, и более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения — доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных — высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация — компьютерная и голосовая связь.