Ющенко ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 октября 2009 года «О перестройке и модернизации инфраструктурных систем экономики и систем жизнеобеспечения».

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

В решении СНБО работа Кабинета министров Украины по развитию всех сегментов инфраструктурных систем экономики и систем жизнеобеспечения признана недостаточной.

Совет национальной безопасности и обороны, рассмотрев комплекс проблем, связанных с реализацией государственной политики обеспечения социально-экономического развития, констатирует рост негативных тенденций в инфраструктурных системах экономики и системах жизнеобеспечения, что порождает ряд угроз национальной безопасности Украины.

В решении отмечается, что состояние развития инфраструктурных систем экономики и систем жизнеобеспечения, модернизации основных фондов этих систем не отвечает потребностям Украины, затрудняет решение государством стратегических задач по формированию инновационной модели развития экономики, повышению ее конкурентоспособности и пр.

В СНБО отмечают, что главными причинами нарастания потенциальных и реальных угроз в инфраструктурных системах экономики и системах жизнеобеспечения является отсутствие долгосрочной стратегии развития, перестройки и модернизации этих систем, несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей соответствующие отношения, а также ненадлежащее выполнение органами исполнительной власти ряда решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленных на решение проблемных вопросов в указанной сфере.

В связи с этим СНБО рекомендует правительству принять ряд мероприятий, в том числе обеспечивать во время доработки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о госбюджете на следующие годы расходы, необходимые для финансирования ряда государственных целевых программ, направленных на модернизацию инфраструктуры транспорта, его подвижного состава, строительства в отрасли транспорта и пр.

Правительство должно подготовить или доработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины ряд законопроектов, направленных на решение проблем в этой сфере.

Также правительство должно обеспечить разработку и одобрить в десятимесячный срок Стратегию использования и восстановления природных ресурсов Украины, Стратегию сбалансированного развития агроэкосистем по использованию и возобновлению земельных ресурсов.

До 1 января 2011 года Кабмин должен разработать и провести в установленном порядке мероприятия по проведению предприятиями всех форм собственности инвентаризации, принятия на учет и техническое обслуживание неучтенных зданий и сооружений, объектов жизнеобеспечения; обеспечить проведение мероприятий по модернизации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и Государственной службы ветеринарной медицины Украины.

Кроме того, правительство должно обеспечивать в установленном порядке внедрение единого геопространственного подхода во время формирования земельного кадастра, государственного водного кадастра, государственного лесного кадастра, градостроительного кадастра населенных пунктов, государственного кадастра месторождений и залежей полезных ископаемых, государственного кадастра природных лечебных ресурсов, государственного кадастра животного мира и кадастра растительного мира.