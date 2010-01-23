Киевляне могут оплатить штрафы ГАИ в интернете

Киевляне теперь могут оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения в режиме online, сообщает Корреспондент.net.

Сделать это можно с помощью специального сайта компании ОнлайнДерж Сервис. Сервис работает при поддержке Госдепартамента ГАИ МВД Украины. Для оплаты штрафа у пользователя должна быть платежная банковская карта и постановление ГАИ. В специальном разделе сайта желающему оплатить штраф нужно указать свои фамилию, имя, отчество, идентификационный код, серию и номер постановления ГАИ о взимании штрафа, дату нарушения правил дорожного движения, сумму, номер телефона, адрес для получения квитанции об оплате, а также данные получателя - отделения ГАИ, которому перечисляется штраф.

Пока эта услуга доступна только киевлянам - в списке городов указано название только столицы Украины, а в качестве получателя перечислены названия отделений десяти районов Киева. Напомним, как ранее сообщил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко на брифинге в Тернополе, в Киеве на 40% уменьшилось количество желающих сдавать экзамены на водительские права после компьютеризации этого процесса.