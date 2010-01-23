GM намерен продать 2 млн. автомобилей в КНР

Американский автопроизводитель General Motors рассчитывает продать около двух миллионов автомобилей в Китае в 2010 году, сообщает k2kapital.

Таким образом, компания планирует достичь этого показателя на два года раньше, чем это было спрогнозировано первоначально. Об этом заявил топ-менеджер компании в Китае Кевин Вейл (Kevin Wale) в субботу в Шанхае.

GM планирует начать продажи около 10 новых моделей в Китае в 2010 г., добавил он, передает Bloomberg.