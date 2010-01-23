GM намерен продать 2 млн. автомобилей в КНР
15:00, 23 января 2010Транспорт/Связь
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На два года раньше прогноза
Американский автопроизводитель General Motors рассчитывает продать около двух миллионов автомобилей в Китае в 2010 году, сообщает k2kapital.
Таким образом, компания планирует достичь этого показателя на два года раньше, чем это было спрогнозировано первоначально. Об этом заявил топ-менеджер компании в Китае Кевин Вейл (Kevin Wale) в субботу в Шанхае.
GM планирует начать продажи около 10 новых моделей в Китае в 2010 г., добавил он, передает Bloomberg.
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