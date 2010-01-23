В Японии разработан электромобиль нового типа
15:54, 23 января 2010Транспорт/Связь
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Он сможет преодолевать 300 км
300 километров сможет преодолевать японский электромобиль нового типа. Над реализацией проекта работает учрежденная крупным столичным университетом Кэйо корпорация "СИМ-Драйв" при участии 34 компаний и поддержке местных властей.
Как передает "Русская служба новостей", особенностью конструкции новинки стала система экономичных и компактных по размерам электродвигателей. Они встроены в каждое из четырех колес 5-местной машины.
Расчеты показали, что такой привод существенно сокращает энергопотери и позволяет проехать без подзарядки в два раза больший путь по сравнению с уже созданными обычными моделями "Mitsubishi" и "Nissan". Ориентировочная цена новинки составит $15 тыс.
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