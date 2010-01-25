В поезде Черновцы-Киев вчера произошел мощный взрыв

В пассажирском поезде Черновцы-Киев номер 629 вблизи села Шипинцы Кицманского района Черновицкой области произошел мощный взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на родственника одного из пассажиров, который ехал в этом поезде, взрыв произошел приблизительно в 17:30 в третьем вагоне. Взрыв прогремел приблизительно через час после того, как поезд отбыл со станции Черновцы-пасажирский.

Информацию о взрыве корреспонденту УНИАН подтвердил представитель главного управления МЧС в области. По его словам, по предварительным данным, есть жертвы. Двое пострадавших от ожогов находятся в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока неизвестна. В район ЧП прибывают кареты “скорой помощи”. Также туда выехал глава Черновицкой облгосадминистрации Владимир КУЛИШ, руководство областного МЧС, УМВД и СБУ.