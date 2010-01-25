Самолет эфиопской авиакомпании упал в Средиземное море

Пассажирский самолет эфиопской государственной авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Ливана сегодня рано утром, потерпел крушение над Средиземным морем.

На борту лайнера было 92 человека, включая членов экипажа, передает РИА «Новости».

Самолет Боинг-737-800 поднялся в воздух и через пять минут после этого пропал с радаров. Пропавший лайнер прилетел в Бейрут в ночь на 25 января из Аддис-Абебы и должен был вернуться в столицу Эфиопии.

Погодные условия не благоприятствовали полету: была гроза, шел сильный дождь. По данным агентства, из 85 пассажиров самолета 50 человек - граждане Ливана, из них трое имели двойное гражданство: британское, канадское и российское. Большинство остальных - эфиопы. Также на борту находились семеро членов экипажа.

Спасательные службы обнаружили место падения самолета: он рухнул в море в 3,5 километрах к западу от прибрежной ливанской деревни Нааме (Na`ameh).