Toyota отзывает 2 миллиона автомобилей в Европе

Руководство японского автогиганта Toyota Motor Co. приняло решение отозвать для устранения неисправностей примерно два миллиона автомобилей в Европе из-за неполадок с педалью газа после обнаружения аналогичных проблем в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету "Иомиури".

Неполадки, ставшие причиной отзыва автомобилей, довольно редки, однако имеют место, когда педаль газа изнашивается. В этом случае иногда ее становится сложно нажимать, педаль медленно возвращается на исходную позицию, или, в самом худшем случае, застревает в полунажатом состоянии.

По данным газеты, в Европе компания планирует отозвать малогабаритные автомобили такие, как Aygo, тогда как в США, отзову подлежат около 2,3 миллиона автомашин моделей RAV4, Corolla, Matrix, Avalon, Camry, Highlander, Tundra, Sequoia, произведенных на заводах компании с 2005 по 2010 годы. Все отозванные автомобили будут отремонтированы за счет компании на заводских мощностях Toyota Motor в Европе и США и после устранения неисправностей возвращены их владельцам.

В ноябре 2009 года компания Toyota Motor отозвала около 110 тысяч пикапов Tundra из эксплуатации в США из-за возможной неисправности крепления запасных колес. Ранее в октябре руководство Toyota отозвало из эксплуатации 3,8 миллиона автомобилей семи моделей - Camry, Avalon, Prius, Tacoma, Tundra, ES 350, IS 250 и IS350, проданных в США начиная с 2007 года. Тогда причиной отзыва стали дефекты коврового покрытия. В августе этого года Toyota объявила об отзыве более 95 тысяч легковых автомобилей трех моделей в США в связи с возможностью отказа тормозной системы. В июле Toyota объявила об отзыве 71 тысячи автомобилей из-за неисправности в трансмиссии. Объем продаж Toyota в 2008 году составил 8,97 миллиона автомобилей, компания впервые потеснила американского автогиганта General Motors, 77 лет лидировавшего по объемам продаж на мировом автомобильном рынке.