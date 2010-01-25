Убытки ЮЗЖД от разворовываний в 2009г. составили свыше 500 тыс. грн.

В 2009 году на Юго-Западной железной дороге материальные убытки от разворовываний составили 537 тысяч гривень. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

В целом на протяжении 2009 года на имущество Юго-Западной железной дороги посягали 234 раза. При этом подразделам военизированной охраны ЮЗЖД удалось предупредить 164 кражи на сумму 413 тыс. грн. При совершении грабежа работники военизированной охраны задержали 216 лиц.

По данным дороги, сравнительно с 2008 годом количество краж на железной дороге увеличилось. В частности, в 2008 году было зарегистрировано 197 случаев разворовывания имущества железной дороги на общую сумму 487 тысяч гривень.