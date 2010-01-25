Эксперт ВОЛИ: в 2010 г. интернет-трафик будет дешеветь

В 2010 году сохранится тенденция удешевления единицы информации для абонентов Интернет, за счет того, что в пользовательских пакетах будет увеличиваться объем предоплаченного трафика или же количество предоставляемых дополнительных сервисов. Такое мнение в комментарии УНИАН высказали эксперты компании ВОЛЯ.

Как говорит руководитель Интернет-проекта компании ВОЛЯ Вадим Гарбуз, рыночные тенденции показывают, что у большой части абонентов, пользующихся Интернет-услугами, существует потребность в постоянном увеличении объема потребления трафика. В то же время доля затрат на использование интернета в структуре расходов среднего украинского пользователя, скорее всего, останется прежней, исходя из сложившихся на сегодня экономических условий.

«Думаю, что цены на услуги доступа в интернет, и уровень дохода операторов в 2010 году будут определяться главным образом платежеспособностью клиентов, т.е. тем, сколько они готовы потратить на тот или иной комплекс услуг», - считает В.ГАРБУЗ.

Однако при этом следует отметить следующее: для того чтобы обеспечить сохранение подобной тенденции, как существующие, так и новые игроки на этом рынке будут нести существенные капитальные затраты на расширение пропускной способности своих сетей, что в свою очередь не исключает отказ от предоставления «маленьких» пакетов, либо изменение абонентской платы на них в сторону увеличения.

«Для того чтобы удержать клиентов, провайдеры могут в нынешнем году предложить пользователям новые пакеты, позволяющие использовать большие объемы трафика, а также включающие ряд дополнительных сервисов», - считает В.ГАРБУЗ.

По его мнению, в подобной ситуации провайдеры заинтересованы, в первую очередь, удержать клиентов, готовых даже в условиях экономического кризиса платить за доступ в интернет значительные деньги.

Как сообщалось ранее, по прогнозам экспертов компании ВОЛЯ прирост объема потребления трафика в Украине в 2010 году может составить около 80%.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,4 млн. абонентов, которые пользуются услугами доступа к телепрограммам, и более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения — доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных — высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация — компьютерная и голосовая связь.