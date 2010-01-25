В Николаевской обл. дороги госзначения открыты для проезда

В настоящее время в Николаевской области обеспечен проезд на автодорогах государственного значения: М-05 «Киев-Одесса», М-13 «Кировоград-Платоново», М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», Н-11 «Днепропетровск-Николаев», Р-06 «Ульяновка-Николаев», Н-14 «Александровка-Кировоград-Николаев».

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области.

На 06:00 25 января препятствий для проезда на дорогах местного значения в основном нет, но осложнен проезд в села Лоцкино и Александровка Баштанского района, в с. Новосветловка Веселиновского района, с. Пересадовка Жовтневого района, с. Прибугское, с. Парутино Очаковского района. На данных участках дорог проводятся работы по их расчистке.

По оперативной информации службы автомобильных дорог в Николаевской области, для работ на автодорогах задействовано 37 единиц техники и 74 работника, из них на дорогах государственного значения - 19 единиц техники и 38 работников. В городе Николаеве для работ на автодорогах в режиме дежурства задействовано 12 единиц техники и 12 работников коммунального предприятия ЭЛУ автодорог.

В оперативных расчетах подразделений Главного управления МЧС Украины в Николаевской области находится 154 единиц техники и 218 человек личного состава. На 06:00 25-го января подразделения МЧС для проведения восстановительных работ на протяжении суток не привлекались. Отключений электросвязи в области нет.