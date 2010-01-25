ITC улучшил покрытие сети в Харькове

Оператор сотовой связи ITC (г. Киев, ТМ СDMA Ukraine) усовершенствовал сетевое покрытие в ряде районов Харькова, таких как пр. Победы, Окружная дорога и ул. Харьковских дивизий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, нагрузка на существующую сеть оператора постоянно возрастает, а также появляются помехи в виде новых зданий и линий электропередач. Поэтому СDMA Ukraine проводит регулярные работы не только по расширению покрытия, но и по техническому усовершенствованию существующей сети и дополнительной настройке оборудования. Это позволяет постоянно улучшать качество приема и обеспечивать бесперебойную связь в густонаселенных районах, а также на территориях с большим количеством радиочастотных помех.

Справка УНИАН. Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года. СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. По состоянию на конец 2009 года, компания обслуживает более 315 тыс. абонентов.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.