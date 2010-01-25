Google запустил сервис «Google Карты» в Украине

Компания Google запустила сервис для персональных компьютеров (ПК) и мобильных устройств «Google Карты» в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечено в сообщении, данный сервис с расширенными функциональными возможностями позволит украинским пользователям ПК и мобильных устройств быстро находить интересующие их адреса и данные об организациях на онлайн-карте, прокладывать маршруты между несколькими пунктами назначения, создавать собственные карты и пр.

«Google Карты» доступны по адресу maps.google.com.ua, версию для мобильных устройств можно загрузить на странице http://maps.google.com.ua/m

По словам менеджера по развитию бизнеса Google в Украине Дмитрия ШОЛОМКО, компания намерена совершенствовать этот сервис и далее, потому что «его запуск будет способствовать как развитию туристического рынка Украины, так и украинского бизнеса в целом».

Карта Украины представлена в масштабе 1:100 000, карты крупнейших 49 городов страны – в масштабе 1:10 000. Чтобы обеспечить максимальную достоверность информации, сервис "Google Карты" использует данные из нескольких источников, в том числе результаты поиска Google по миллиардам веб-документов, информацию, предоставленную непосредственно владельцами местных компаний, а также данные независимых компаний.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином компания Google сегодня является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира Google находится в Силиконовой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.